مياه كالنهر.. طلاب جرفتهم السيول في دولة خليجية

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشاهد مذهلة للسيول في سلطنة عمان والتي ضربت عددا من الولايات في البلاد.



طلاب جرفتهم السيول:

إنقاذ أطفال في سيول سلطنة عمان:



وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية"، مشهدا لطلاب غمرتهم مياه السيول وهم يحملون حقائبهم حتى وصلت المياه لأعناقهم وذلك في في قرية سفالة بولاية إبراء.كما نشر الحساب أيضا مشهدا آخر لغرق المركبات التي جرفتها سيول عنيفة في سمد الشأن بولاية المضيبي.أيضا سارع أهالي ولاية المضيبي ، إلى إنقاذ بعض الأطفال الذين احتجزتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأهالي وهم يعملون على إنقاذ الأطفال المحتجزين في السيول.وشوهد أكثر من رجل يحملون الأطفال العالقين على ظهورهم للنجاة بهم إلى بر الأمان.أمطار غزيرة بسلطنة عمان:وتعرضت سلطنة عمان لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق.وأعلنت شرطة عُمان السلطانية، في بيان، "العثور على جثمان طفل مفارق للحياة من قبل المواطنين في وادي البطحاء بولاية المضيبي".كما أعلنت "انهيار منزل في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، مع وجود محتجزين داخله، وتتم المتابعة والتعامل من قِبل الفرق المختصة".