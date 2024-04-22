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سيل عرم.. مياه السيول تصل لمنتصف الأشجار بولاية عمانية

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سيول
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وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عمانية مشهدا مذهلا، لتدفق مياه السويل لإحدى الولايات في سلطنة عمان.

السيول في ولاية محوت العمانية:اضافة اعلان

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" المياه وهي تتدفق بغزارة حيث وصلت إلى منتصف جذوع الأشجار وذلك يوم الجمعة الماضية في الجوبة بولاية محوت.

سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.
وبحسب ما تم تداوله فقد اجتاحت السيول وادي الصرمي وجرفت أغلب النخيل  في ولاية صحم.

غرق عشرات السيارات في سيول سلطنة عمان:

أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشهدا صادما، لغرق العشرات من السيارات إثر السيول الجارفة التي اجتاحت البلاد.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" غرق 38 سيارة في مناطق متفرقة خاصة بسمد الشأن بولاية المضيبي.
ويظهر مقطع الفيديو بعض المركبات قد جرفتها السيول في أماكن نائية حيث ظهر بعضها وقد دمرت كلية بسبب قوة السيول.

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