الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل.. لن تتوقع ما حدث لذئبين بعد شم رائحة "دهن العود"

ا
ذئب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"- تويتر سابقا- مشهدا مذهلا لذئب يحك جسمه في العود بعدما تعرف عليه من رائحته.

ذئب يشم رائحة العود:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو المتداول شخصا يدهن العود في أرضية مجلس وبجواره ذئبان.

 وبحسب الفيديو، فإنه بعد انتهائه بدأ الذئبان يشمان الأرض وعندما استشعرا رائحة العود أخذا يحكان جسمهما فيه.

وتفاعل العديدون من ردة الفعل، حيث علق المتواجدون بالمجلس بالقول: "يا سبحان الله والله شي عجيب".

ذئب يتجول حول خيمة:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو أظهر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن بتوثيق ذئب يتجول حول خيمة في البر.

 وعلق المواطن حول تجول الذئب حول خيمته بالقول: " أهل المكاشيت انتبهوا من آخر الليل".

ويظهر الفيديو المتداول ، الذئب يسير بالقرب من الخيمة،وحاول الدخول دون جدوى.
وقد أثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "يخوف والله كيف باقي كاشتين المفروض يهجون"، فيما كتب مغرد: "هذولا ذئاب متربية ولهم راعي مو بريات".

ذئب في الجوف:


أيضا وثق مقطع فيديو مماثل واقعة غريبة بالجوف، حيث تم تداولها على منصة "إكس" والتي أظهرت ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.

وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.

ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.
كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تقفز 1% بعد هجوم مليشيا الحوثيين على ناقلة وقود في البحر الأحمر

فاجأ الجميع.. أسد يشارك مربيه في وجبة كبسة

ظاهرة غريبة بدولة عربية.. ظهور مياه جوفية أغرقت المزارع وهجّرت السكان

شاهد.. هطول أمطار غزيرة جنوب غرب حائل

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ 3 سودانيين من الموت عطشا في صحراء عربية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 7:41 م الخميس، 01 فبراير 2024

مشهد ظريف لعراك بين بطة وقط على كورنيش بالخبر

h 6:53 م الأربعاء، 31 يناير 2024

نجا من بين مخالبهم.. معركة بين الأسود تتسبب في نجاة "ثور جاموس"

فيديو 12:05 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

طار في الهواء عدة أمتار.. قطيع من الجواميس يتقاذف أسدا كلعبة أطفال (فيديو)

ا 12:32 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مشهد مذهل لشجاعة شاب يقوم بتثبيت أفعى ضخمة بطول 6 أمتار

اقرأ أيضا

2024-01-24_20-19-25
8:52 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أسنان حادة.. فيديو يوثق اصطياد أسماك نادرة بمياه خليجية

ضباب الطائف
10:41 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

شاهد.. ضباب كثيف يحجب الأفق في الطائف

أفعى
2:15 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أفعى تتخفى في الرمال بطريقة ماكرة وتحذير لمرتادي البرية

ا
12:32 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مشهد مذهل لشجاعة شاب يقوم بتثبيت أفعى ضخمة بطول 6 أمتار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منتج صح الادخاري
12:00 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. هل العائد من منتج "صح" ثابت أم متغير وهل يتحمل الزكاة عن المستفيد؟

حساب مواطن
11:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمتزوجات: في هذه الحالة يجب الرجوع لوزارة الداخلية

أهم 10
10:01 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. سبب نقص دعم حساب المواطن وتراجع أسعار السلع الغذائية وقرار التأمينات

صكوك صح2
9:38 م الأحد، 04 فبراير 2024

الشيخ الخثلان يوضح حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية "صح"

صندوق التنمية العقارية
9:00 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. هل تسديد الأقساط في الصندوق العقاري بشكل كامل يستحق معه الخصم؟

وزارة الموارد البشرية
8:08 م الأحد، 04 فبراير 2024

عاجل.. الموارد البشرية : منع عمل الأطفال الأقل من 15 سنة وضرورة سرعة الإبلاغ عن المخالفين