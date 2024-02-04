مشهد مذهل.. لن تتوقع ما حدث لذئبين بعد شم رائحة "دهن العود"

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"- تويتر سابقا- مشهدا مذهلا لذئب يحك جسمه في العود بعدما تعرف عليه من رائحته.





ذئب يشم رائحة العود: اضافة اعلان



ذئب يتجول حول خيمة:



ذئب في الجوف:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول شخصا يدهن العود في أرضية مجلس وبجواره ذئبان.وبحسب الفيديو، فإنه بعد انتهائه بدأ الذئبان يشمان الأرض وعندما استشعرا رائحة العود أخذا يحكان جسمهما فيه.وتفاعل العديدون من ردة الفعل، حيث علق المتواجدون بالمجلس بالقول: "يا سبحان الله والله شي عجيب".وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو أظهر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مواطن بتوثيق ذئب يتجول حول خيمة في البر.وعلق المواطن حول تجول الذئب حول خيمته بالقول: " أهل المكاشيت انتبهوا من آخر الليل".ويظهر الفيديو المتداول ، الذئب يسير بالقرب من الخيمة،وحاول الدخول دون جدوى.وقد أثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "يخوف والله كيف باقي كاشتين المفروض يهجون"، فيما كتب مغرد: "هذولا ذئاب متربية ولهم راعي مو بريات".أيضا وثق مقطع فيديو مماثل واقعة غريبة بالجوف، حيث تم تداولها على منصة "إكس" والتي أظهرت ذئبا أمام خيمة نصبها مواطن والذي خرج في رحلة برية.وكان شخص قد تفاجأ بوجود ذئب أثناء توثيقه مقطع فيديو للأجواء الطبيعية في رحلة برية بالجوف.ويظهر الفيديو شخصا يجلس داخل خيمة وبجواره سيارة، ويصور الطعام والمشروبات، كما وثق لقطات للأماكن والأجواء الطبيعية حوله.كما يظهر الفيديو ذئبا يقف على مكان مرتفع على مسافة تبعد عن مكان ملتقط الفيديو.