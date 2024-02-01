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مشهد ظريف لعراك بين بطة وقط على كورنيش بالخبر

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جانب من الفيديو
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا ظريفا، يوثق شجارا بين بطة وقط على كورنيش  الخبر.

عراك بين  بطة وقط على كورنيش على الخبر:اضافة اعلان


وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عراكا بين بطة وقط على كورنيش في الخبر، وذلك بعد أن لاحقت البطة للقط ودخلت معه في شجار بدلا من الهرب منه.

ووثق مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، اشتباكا بين البطة والقط، بينما تدخل شخص لإبعادهما وإنهاء العراك بينهما.

كما أظهر الفيديو تتبع البطة للقط بشكل لافت، على الرغم من تجاهل القط لها، حيث ظلت تطارده بلا خوف.

بط يطعم أسماكا:


وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر ، والذي وثق حينها قيام نوع من البط بإطعام أسماك جائعة داخل بحيرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بقوله إنها رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء.

ويظهر البط وهو يقوم بجمع أشياء من الطعام الخاص به، ويضعها في فم الأسماك، التي تتواجد بكثرة أسفل منه في جدول مائي.

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