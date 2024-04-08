نجا من موت محقق.. ثور هائج يدفع قائد دراجة نارية تحت شاحنة في هذه الدولة

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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو متداول، يوثق لحظة هجوم ثور على قائد دراجة نارية في ولاية هندية.



ثور يهاجم رجل هندي على دراجة:



ثور هائج في طريق عام بعسير:



ثور هائج بالرياض:





🔴 An unusual accident in India: A bull suddenly attacked a man who was riding a motorcycle on a crowded street near Mahalakshmi Layout, in Bengaluru.pic.twitter.com/YeBSYy9Kmd 🇮🇳🔴 An unusual accident in India: A bull suddenly attacked a man who was riding a motorcycle on a crowded street near Mahalakshmi Layout, in Bengaluru. #earthquake April 5, 2024

وبحسب مت وثقه مقطع الفيديو المتداول، فقد هاجم الثور الرجل، بشكل مفاجئ في بنغالورو بالهند.ويظهر الفيديو الثور، وهو يسير بالشارع بشكل طبيعي جدا بينما كانت تسحبه امرأة، وعندما رأى قائد الدراجة النارية فلت من يديها وهجم على الرجل وأسقطه أرضا ثم هرب.ونهض الرجل متألما من شدة الضربة، كما أنه نجا من الدهس أسفل عجلات شاحنة كانت تمر بجانبه.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مروعا لثور هائج، يقوم بمهاجمة أحد الأشخاص على طريق عام.وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، فقد تعرض رجل للإصابة بجروح متوسطة في طريق عام عسير.ويظهر الفيديو، الثور وهو يسير على طريق عام وسط السيارات، ما تسبب في عرقلة حركة المرور على الجانبين.وقام الثور أيضا بعبور الطريق ونطح رجل أثناء مروره بجانب الطريق من الاتجاه الثاني.أيضا وثق مقطع فيديو في وقت سابق، لحظة هروب ثور في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين.ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص الذي يهرول من أمام الثور وينجو بحياته في اللحظات الأخيرة بعد أن قفز داخل المحل التجاري.