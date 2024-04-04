أسدان يهربان من وحيد القرن.. ردة فعل غير متوقعة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا غريبا لردة فعل أسدين واجها اثنين من وحيد القرن.



أسد ووحيد القرن وجها لوجه:



أسد وقطيع من الجاموس:



وبحسب مقطع الفيديو المتداول يظهر الأسدان وهما مسترخيان على طريق عام على ما يبدو في إحدى المحميات.وفجأة ظهر اثنان من وحيد القرن، حيث سار بهدوء على نفس طريق الأسدين.العجيب بحسب ما وثقه الفيديو أن الأسدين قررا إفساح الطريق بطريقة تكشف خوفهما من زوج وحيد القرن، دون أن يظهرا أي مقاومة تجاههما.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.كما يظهر جرأة قطيع الجاموس حيث سحبوا الأسد من بين الأشجار ونطحوه بقرونهم، فيما لم يجرؤ باقي الأسود على إنقاذ الأسد الذي تحول من صياد إلى ضحية.