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مشهد مروع لاحتراق سيارة على طريق عام

حريق سيارة
اشتعال سيارة
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مشهدا مروعا لاحتراق سيارة على طريق عام.

اشتعال سيارة على طريق عام:


ويظهر مقطع الفيديو المتداول تجمع عدد من الأشخاص، حيث تتصاعد النيران والدخان من السيارة وهي تسير بسرعة فائقة على الطريق.اضافة اعلان
وكشفت معلومات تم تداولها أن السيارة كان بداخلها عدد من الشباب وأثناء عودتهم من الديرة إلى منازلهم بعد قضاء إجازة العيد في الديرة، احترقت السيارة، واستطاعوا الخروج منها في اللحظة الأخيرة.
كما ظهر صوت موثق الفيديو وهو يردد عبارة :"الحمد لله على سلامتنا، معوضين خير، السيارة بدالها سيارة".

انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة:


وأمس أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مشهدا مروعا لانفجار إسطوانة غاز داخل بطريق عام.
وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر الفيديو، اشتعال النيران داخل السيارة، وتصاعد اللهب والدخان بشكل مروع.
وحظي المقطع بحالة تفاعل واسعة، حيث علق أحد النشطاء قائلا: "يعني الناس احترقت منه قبل، والمواصفات حذرت منه وتنتظر لين يحرق سيارتك".

انفجار إطار سيارة في وجه عامل:


وفي وقت سابق وثق مقطع فيدو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انفجار إطار سيارة وقذف أحد العمال في الهواء أمام ورشة لإصلاح السيارات.
وبحسب ما تم تداوله فقد أظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، العامل وهو يعمل على تعبئة الإطار بالهواء في إحدى مدن سلطنة عمان.
وفجأة وعندما كان العامل  يجلس على الإطار، انفجار بطريقة مروعة وقذف العامل في الهواء، كأنه لعبة.
أيضا أظهر الفيديو مدى قوة وشدة انفجار الإطار، حيث طار العامل في الهواء وسقط في الجانب الآخر من السيارة.

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