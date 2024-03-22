الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول لانحراف سيارة واصطدامها بسفرة إفطار على طريق عام بالمملكة

سيارة
سيارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
التقطت إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو صادم، والذي وثق انحراف سيارة واصطدامها بسفرة إفطار على طريق عام في المملكة، أمس الخميس.

سيارة تصطدم بسفرة إفطار:

اضافة اعلان
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر  لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بسفرة إفطار صائم.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول تجمع حول سفرة إفطار على طريق سريع، حيث انحرفت فجأة عن مسارها، لتصطدم بأخرى وتنقلب على سفرة الإفطار وحولها جمع من الصائمين.

دباب يتسبب في حادث مروع لشاحنة:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، حادثا مروعا تسبب فيه دباب توصيل.
وبحسب المقطع المتداول، فإن الحادث وقع على إحدى الطرق العامة في المملكة.
ويظهر مقطع الفيديو، وقوع دباب التوصيل على الأرض، بعدما اصطدم بشاحنة نقل كبيرة انقسمت إلى نصفين.
وتسبب الحادث في تعطل حركة السير بسبب وقوع الحادث، مع ظهور رجال من الدفاع المدني على ما يبدو في محاولة لتيسير حركة المرور.

اقرأ أيضا

شرف الزمان والمكان.. شاهد أجواء المسجد النبوي أثناء هطول الأمطار

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ينبع

هل تذكرون الطفل الباكي خلف الشيخ السديس؟.. مقطع جديد خلف إمام الحرم المعيقلي

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على حي الأجاويد

مشهد مروع لسقوط عامل صيني داخل فتحة مصعد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شاحنة 10:56 م السبت، 16 مارس 2024

الشاحنة انشطرت لنصفين.. دباب توصيل يتسبب في حادث مروع بطريق عام بالمملكة

صخرة 1:51 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

"وأعوذ بك من فجاءة نقمتك".. صخور بسرعة البرق تهوي على شاحنة في هذه الدولة