فيديو متداول لانحراف سيارة واصطدامها بسفرة إفطار على طريق عام بالمملكة

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التقطت إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو صادم، والذي وثق انحراف سيارة واصطدامها بسفرة إفطار على طريق عام في المملكة، أمس الخميس.



سيارة تصطدم بسفرة إفطار:

دباب يتسبب في حادث مروع لشاحنة:

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو على منصة "إكس"، يظهر لحظة انقلاب سيارة واصطدامها بسفرة إفطار صائم.ويظهر مقطع الفيديو المتداول تجمع حول سفرة إفطار على طريق سريع، حيث انحرفت فجأة عن مسارها، لتصطدم بأخرى وتنقلب على سفرة الإفطار وحولها جمع من الصائمين.وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، حادثا مروعا تسبب فيه دباب توصيل.وبحسب المقطع المتداول، فإن الحادث وقع على إحدى الطرق العامة في المملكة.ويظهر مقطع الفيديو، وقوع دباب التوصيل على الأرض، بعدما اصطدم بشاحنة نقل كبيرة انقسمت إلى نصفين.وتسبب الحادث في تعطل حركة السير بسبب وقوع الحادث، مع ظهور رجال من الدفاع المدني على ما يبدو في محاولة لتيسير حركة المرور.