بالفيديو.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات بمحايل عيسر

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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق الشلالات في محايل عسير بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



هطول أمطار غزيرة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍 شلالات الأمطار

في #محايل_عسير

الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

14 مايو 2024م

متابعة | ابونايف البارقي

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. pic.twitter.com/3VQ8tinqU0 — طقس (@tqqs) May 14, 2024

في سياق متصل، نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, وبلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة بدأت الثلاثاء، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم السبت القادم.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس– بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.