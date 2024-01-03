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مشهد طريف لقطط برية تداعب مواطنا في صحراء البر

قط
قطة
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نشر أحد المواطنين مقطع فيديو للقط الرملي العربي في صحراء البر، حيث ظهرت بمحيطه أثناء تواجده .

القط الرملي في صحراء البر:اضافة اعلان


وكان المواطن قد التقط الفيديو حيث تم تداوله على منصة "إكس" أثناء تواجده في البر، حيث سمع صوته وهو ينادي عليه.

ويظهر الفيديو وجود ما يقرب 3 قطط رملية يتجولون أمام المواطن ورفقته.
كما يظهر أحد القطط وقد وصل إلى المواطن، حيث وضعه على ثيابه وبدا القط مطمئنا برفقته.

قط الرمال:

يذكر أن قطّ الرّمال يعيش في المناطق الصحراويّة الحجريّة والرمليّة، ويُفضّل التواجد في المناطق ذات التضاريس المتعرّجة المليئة بالنباتات. 
كما يتغذّى هذا الحيوان على القوارض الصغيرة، والثعابين، والسّحالي، حيث  يصطاد فرائسه في الليل.

وقط الرمال  يستطيع الرؤية الكاملة في الظلام، كما أنه يمكنه على العيش دون ماء فيحصل على حاجته من الماء من فرائسه.

 أيضا يتفادى قطُّ الرّمال درجات الحرارة العالية، ويستطيع الحفاظ على رطوبة جسمه دون الشعور بالعطش أو الجوع لفترة طويلة.

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