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كأنها لعبة .. مشهد مروع لسقوط مركبة من منحدر جبلي بدولة عربية

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لقطة من الفيديو
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي،  لحظة نجاة قائد مركبة، بعد سقوطها من أعلى الجبل إلى أسفله في الأردن.

سقوط سيارة من منحدر جبلي:اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني أن السائق تعرض لكدمات خفيفة ناتجة عن قفزه من المركبة قبل أن تسقط من أعلى الجبل.
 
وفي تفاصيل الواقعة، فإنه بعد التحري والبحث تبين أن سائق المركبة هو مؤيد أحمد الخطيب، و تمكن من النجاة من موت محقق هو ووالده بسبب عدم استطاعة المركبة إكمال المسير في طريق الانحدار.

وأوضح السائق أنه كان يقود مركبة "بيك أب" ومعه والده، وعندما وصلا إلى طريق بلدة خرجا وهي "طلوع" حاد جداً لم تتمكن المركبة من إكمال المسير وبدأت بالعودة إلى الخلف.

وأضاف أنه طلب من والده النزول من المركبة، ووضع حجارة أسفل الإطارات الخلفية، بالإضافة إلى تقليل الهواء منهما.

فيما حاول الأب تنفيذ ما طلبه الابن إلا أن كوابح المركبة لم تتمكن من إيقافها من المسير الإجباري إلى أسفل، ليقفز مؤيد من المركبة وهي تسير حيث تعرض لكدمات بسيطة.

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