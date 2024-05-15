فيديو مؤلم.. خطأ غير مقصود يتسبب في سقوط موظف من باب طائرة

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انتشر مقطع فيديو مؤلم بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لموظف طيران وهو يسقط من باب طائرة ويصطدم بالأرض، بسبب خطأ من زميل له.



سقوط موظف من الطائرة:



مغرد إندونيسي:



خروج طائرة عن المدرج:



وأظهر الفيديو سحب أحدهم سلم الطائرة المتحرك، بينما لم ينتبه الموظف الآخر له وعندما وضع قدمه انزلق بشكل مؤلم أسفل الطائرة.وأفاد نشطاء أن الفيديو من داخل أحد مطارات إندونيسيا، ملقين اللوم على موظف الخدمات الأرضية والذي سحب السلم وأبعده عن باب الطائرة.من جانبه قال ناشط إندونيسي :" هؤلاء الأفراد هم طاقم من شركة المناولة الأرضية التي تستخدم خطوط ترانس نوسا الإندونيسية خدماتها، ‏والحمد لله لم يتعرض لإصابات خطيرة، وهو الآن يتحسن".وأضاف:" ‏الموظف يخضع الآن لفحوصات أخرى للتأكد من عدم وجود إصابات داخلية".وفي وقت سابق، تعرضت طائرة تابعة لشركة TransAir من طراز "بوينغ 300-737" لحادث وهي تقل على متنها 78 راكباً ، وذلك في طريقها من السنغال إلى عاصمة مالي "باماكو".وكانت الطائرة قد خرجت عن المدرج خلال إقلاعها في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإغلاق المطار الدولي بالقرب من دكار لمدة 12 ساعة تقريبا.من جانبها أكدت إدارة مطار دكار أن الطائرة من طراز بي300/737، المستأجرة من شركة ترانس اير الخاصة، والتي كانت متجهة إلى باماكو وعلى متنها 78 راكبا، "انحرفت عن المدرج خلال إقلاعها الخميس 9 مايو 2024 حوالي الساعة 1:00 صباحًا ما أدى إلى إصابة 11 بينهم أربعة جراحهم بالغة".وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة تحمل شعار شركة TransAir، ومقرها السنغال، تقف على العشب وجناحها مغطى بالرغوة التي تستخدم في إخماد الحرائق.