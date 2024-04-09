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"رقة وتواضع".. مشهد مؤثر لرجل أمن يحمل معتمرا ليشاهد الكعبة

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مشهد من الفيديو
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا لرجل أمن يحمل معتمرًا ليشاهد الكعبة، خلال تأديته لمناسك العمرة.

رجل أمن يحمل معتمرا:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، رجل الأمن وهو يحمل المعتمر "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، ليشاهد الكعبة من أحد الأدوار العلوية.
وقام المعتمر أثناء حمله من قبل رجل الأمن بتوجيه يده نحو الكعبة المشرفة وهو يشاهدها، بينما لم يتحرك رجل الأمن الذي يحمله من مكانه حتى انتهى المعتمر من مشاهدته.

عمل نبيل لرجل أمن :

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مقطع فيديو ردة فعل رجل أمن بعدما وجد بقايا طعام ملقى على الأرض.
وحظي مقطع الفيديو على حالة واسعة من التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء بالقول:"هذا اللي تربينا عليه ودرسناه والله أن أصغر طفل فينا إذا شاف نعمة بالأرض كرمها ورفعها ولله الحمد".
ويظهر مقطع الفيديو المتداول، رجل الأمن وهو يجلس على الأرض ويقوم بجمع الطعام، ويضعه داخل العلبة، وساعد عامل النظافة على جمع الطعام.

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