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عمل بطولي.. فيديو متداول لفزعة مواطن لإخماد حريق بمنزل جاره

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الواقعة
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، فزعة مواطن، لأجل إخماد حريق شب بمنزل جاره.

مواطن يخمد حريقا بمنزل جاره:

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وأظهر مقطع الفيديو الفيديو، عملا بطوليا لمواطن أسرع إلى المساعدة في إطفاء حريق نشب في عداد الكهرباء الخاص بمنزل أحد جيرانه.

ويظهر الفيديو رجلا يحمل طفاية حر يق، حيث  يركض مسرعا نحو منزل جاره الذي نشب فيه حريق .

وقام الرجل بالمساعدة في إطفاء الحريق قبل امتداده لباقي غرف المنزل أو امتداده للمنازل المجاورة. 

شاب ينقذ عائلة:



وقبل أيام تداول نشطاء على منصة "إكس"،  مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ شاب لعائلة من النيران بعد اندلاع حريق في منزلهم بالدمام.


وأظهر الفيديو الشاب، وهو يقوم بضرب الباب بقدمه حتى يفتح الباب، حيث كان الدخان الكثيف يغطي المكان والنيران تمسك في أثاث الغرفة.

وعقب اقتحام الشاب، تمكنت الأسرة التي كان من بينها أطفال، من الخروج بعدما حاصرتهم النيران وأغلق عليهم الباب.

وأوضح  مغردون أن الشاب تعرض للإصابة وتم تنويمه في المستشفى، بعد نجاحه من إنقاذ العائلة من موت محقق.

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