لن تصدق ما فعله غراب لأجل تجهيز وجبة غذائية له (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" حيلة ذكية لغراب، والتي قام من خلالها بتوفير وجبة غذائية له.





غراب يخرج دودة بحيلة ذكية:

حيلة ذكية لغراب لأجل شرب الماء:

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ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قيام الغراب بحيلة ذكية ومثابرة في الوصول إلى وجبته من خلال تكسير عود شجر.وعقب تكسيره للعود يقوم الغراب بوضعه في فمه ثم وضعه في أنبوب به "دودة" حيث تم إخراجها وقام بالتهامها كوجبة غذائية له.أيضا وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا لغراب قام بحيلة ذكية لأجل إنقاذ نفسه من العطش.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس"، قيام غراب بوضع قطعة حجة في زجاجة ماء حتى يرتفع الماء في الزجاجة لأعلى ويتمكن بالوصول إليه من خلال منقاره.وعند ما يقوم بالشرب من الزجاجة وينقص الماء ولا يستطيع الوصول إليه يلقي حجرا مجددا ليرتفع الماء ويضع منقاره ويواصل الشرب وهكذا حتى يرتوي من الماء.وبحسب ما تم تداوله : " أن هذه الغربان التي تعيش في جزر شرق أستراليا حيرت العلماء بسبب ذكائها الشديد وأثبتت نبوغها خلال قدرتها على حل الألغاز التي لا يحلها إلا طفل بعمر 7 سنوات".