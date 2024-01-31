نجا من بين مخالبهم.. معركة بين الأسود تتسبب في نجاة "ثور جاموس"

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، واقعة نادرة الحدوث لنجاة أحد قطعان الجاموس من بين زمرة أسود.





نجاة جاموس من زمرة أسود: اضافة اعلان



جاموس يطرح أسد أرضا:





وهذا المقطع يحمل إشارات واضحة لمن تأمله وهناك أبعاد خفية قلّ من يستشفها . فجأة وبلا مقدمات نشب الخلاف في عائلة الأسد ، مما أدى لنجاة الجاموس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك ..وهذا المقطع يحمل إشارات واضحة لمن تأمله وهناك أبعاد خفية قلّ من يستشفها . pic.twitter.com/PXQQCMVi2V January 29, 2024

ويظهر مقطع الفيديو المتداول نجاة ثور الجاموس في لحظة غير متوقعة، وذلك بسبب شجار دار بين الأسود قبيل افتراسه.أيضا يظهر الفيديو تمكن الأسود من الإيقاع بالثور، حيث طرحوه أرضا، وظهر وهو مستسلم تماما لمصيره، لكن الشجار المفاجيء كان طوق النجاة له.وعلق أحد رواد تويتر على المقطع بالقول :" فجأة وبلا مقدمات نشب الخلاف في عائلة الأسد ، مما أدى لنجاة الجاموس الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهلاك".وفي واقعة أخرى، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا نادر الحدوث بين أسد وقطيع من الجاموس قاموا بمهاجمته.ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيع الجاموس وقد التفّ حول الأسد وطرحوه أرضا.أيضا أظهر الفيديو استسلام الأسد للقطيع، حيث تقاذفوه فيما بينهم ككرة في الهواء.كما يظهر جرأة قطيع الجاموس حيث سحبوا الأسد من بين الأشجار ونطحوه بقرونهم، فيما لم يجرؤ باقي الأسود على إنقاذ الأسد الذي تحول من صياد إلى ضحية.