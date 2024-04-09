مشاهد لتدفق وجريان السيول غرب الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في أحياء غرب الرياض، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات للسيول تشق طريقها بين الهضاب والسهول في أحياء غرب الرياض، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة .