تساقط البرد بأحجام كبيرة والمصور يحتمي بشجرة في عفيف

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط البرد بأحجام كبيرة في محافظة عفيف بمنطقة الرياض وسط توقعات بحالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.



تساقط البرد في عفيف



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



📍بردية شمال #عفيف ياساتر 😱المصور محتمي بشجرة ولاسلم من تأثيرها على السيارة .

الأحد ٢٨ #رمضان ١٤٤٥هـ

7 إبريل 2024م

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. pic.twitter.com/wIbcCtdn2k — طقس (@tqqs) April 7, 2024

وأظهر المقطع، تساقط البرد بكثافة على أحياء عفيف مع هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة.وخلال المقطع حاول المصور الاحتماء بشجرة لتحميه من البرد الذي تساقط بأحجام كبيرة وبغزارة شديدة خلال الساعات الماضية.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاهــ مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاهــ مضيق باب المندب.