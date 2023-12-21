كشفته الكاميرات.. شاب يرتكب جرائم مروعة وينهي حياة مسنين بدولة عربية

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سادت حالة من الغضب في الأردن بسبب ارتكاب عمليات أدت لمقتل رجل وامرأة، حيث كشفتهما كاميرات المراقبة.



وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية. اضافة اعلان





مقتل مسن أردني:

مقتل امرأة أردنية على يد شاب:

وكان قد ورد فجر السبت بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول.وأوضح أن المسن قد فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.وقد رصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.وكشفت الكاميرا أن المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه.وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً.وعقب الجريمة الأولى عممت الأجهزة الأمنية عممت صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع.وتبين صباح اليوم الثاني تعر!ض إحدى النساء في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.