الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كشفته الكاميرات.. شاب يرتكب جرائم مروعة وينهي حياة مسنين بدولة عربية

ا
الواقعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
سادت حالة من الغضب في الأردن بسبب ارتكاب عمليات أدت لمقتل رجل وامرأة، حيث كشفتهما كاميرات المراقبة.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل وقعتا يوم السبت الماضي في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا بالعاصمة الأردنية.اضافة اعلان

مقتل مسن أردني:



وكان قد ورد فجر السبت بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول. 

وأوضح أن المسن قد فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.

وقد رصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.

وكشفت الكاميرا أن المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه.

 وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً.

مقتل امرأة أردنية على يد شاب:



 وعقب الجريمة الأولى عممت الأجهزة الأمنية عممت صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع. 

وتبين صباح اليوم الثاني تعر!ض إحدى النساء في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.

اقرأ أيضا

بالفيديو .. حالة مطرية غزيرة على الجبيل

شاهد.. هطول أمطار الخير جنوب جدة

فيديو مذهل لسمكة تصطاد قردا.. ماذا حدث؟

تصوير جوي جميل من ربيع خبت زبيد بالنصائف في مكة المكرمة

روعة المنظر لعودة الحياة الفطرية لبراري المملكة بعد هطول الأمطار (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

2023-12-19_00-12-29 12:51 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

فيديو مذهل لسمكة تصطاد قردا.. ماذا حدث؟

افعى 10:53 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

فيديو متداول لأفعى الكوبرا تسيطر على منزل وتمنع أهله من الدخول

2023-12-13_19-33-12 8:39 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

خدعته بحيلة ماكرة.. نمر يعجز عن اصطياد فريسته وسط المياه (فيديو)

ا 11:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

سحقت الفهد في الأشجار.. أم فصيل جاموسي تنقذه من موت محقق

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-17 at 11.09.45 PM
12:11 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

خطة لحفظ كتاب الله خلال عامين .. مشهد مبهج لأفارقة أتمّوا ربع القرآن

5غ56
9:55 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

شاهد.. أمير الكويت يذرف الدموع على فراق أخيه الراحل

افعى
10:53 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

فيديو متداول لأفعى الكوبرا تسيطر على منزل وتمنع أهله من الدخول

ا
6:25 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

جنود الاحتلال يأدون صلاة يهودية داخل مسجد بعد اقتحامه.. شاهد ماذا يحدث في جنين؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني - العقيق - السيول - ارشيف الصور
12:00 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار رعدية وجريان سيول.. تحذير مهم من الدفاع المدني لأهالي 9 مناطق

أهم 10
11:02 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. بيان عاجل من الديوان الملكي وتطبيق حكم الشرع في وافدين وإعفاء المتوفي من الرهن

WhatsApp Image 2023-12-21 at 8.56.00 PM
10:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

حساب المواطن
9:59 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حساب المواطن يحدد الوقت المخصص للاعتراض على الأهلية

وزارة الداخلية
9:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهيا حياته بحيلة ماكرة وقاما بإخفاء الجثة.. تنفيذ حكم الشرع في وافدين بجازان

حساب المواطن
8:45 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة حالة استلام الزوج الدعم الشهري