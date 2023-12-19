فيديو مذهل لسمكة تصطاد قردا.. ماذا حدث؟

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وثق مقطع فيديو مشهدا مذهلا ونادر الحدوث بين قرد صغير وسمكة ألحقت به ضررا.
قرد صغير وسمكة:
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" القرد وهو يحاول الإمساك بسمكة متوسطة الحجم.
السمكة فاجأت القرد بالتهام ذراعه كاملا وذلك على حافة أحد الأنهار أو المستنقعات على ما يبدو.
ويظهر الفيديو عجدم قدرة القرد على التحرك أو إخراج يده من فم السمكة، حخيث ظل يصرخ صرخات استغاثة لعل أحدا من فريق القرود ينقذه.
قرد يرى الثلوج لأول مرة:
وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف يوثق ردة فعل أحد القرود عندما رأى الثلوج ووقف عليها لأول مرة.
وظهر القرد في الفيديو وقد ألبسه صاحبه ملابس شتوية مثل الأطفال الأمر الذي جعله يشبه الطفل الصغير تمامًا، بينما ظهر عليه الاستغراب في رد فعله.
وظل القرد يجري ويمسك بالثلوج ويقع عليها، كما أنه كان يضع وجهه في الثلوج، الأمر الذي أثار اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع الفيديو.
نشبت فيه السمكة pic.twitter.com/Lhc5ZFnoom— عالم الحيوان (@bkbuc) December 15, 2023
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