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من المنتصر؟ مشاهد تفوق الوصف لنمر مع تمساح وأفعى عملاقة

فيديو
لقطة من الفيديو
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مشاهد مذهلة لنمر يقوم باصطياد أفعى ضخمة من المياه وتمساح بعد معركة شرسة.اضافة اعلان

نمر وتمساح وأفعى ضخمة:

ويظهر مقطع الفيديو عدة مشاهد مثيرة لعملية اصطياد ومعارك للنمر وسط المياه والتي بدأت باصطياد أفعى ضخمة والتهامها في البر بعد تمكنه من إخراجها من الماء.
كما يظهر مقطع الفيديو النمر في مشهد آخر وهو يواجه تمساحا في المياه حيث تعامل بحيلة معه وقام بالدوران مع حركة التمساح حتى لا يقع في فخه، وفي النهاية تمكن من اصطياده والخروج به من الماء.

نمر وبطة وسط المياه:

وفي وقت سابق وثق مقطع تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لخديعة بطة لنمر كان قد أوشك على افتراسها وسط المياه.
وأظهر مقطع الفيديو اقتراب النمر من اصطياد فريسته وسط المياه والتي ظهر عليها الهدوء وعدم الفزع.
وعندما اقترب منها اختفت فجأة تحت المياه حيث بدا عليه العجز أمام حيلتها، حيث ظهرت مجددا خلفه دون أن يشعر بها وكأنها مستخفة بقوته.


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