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فيديو متداول لأفعى الكوبرا تسيطر على منزل وتمنع أهله من الدخول

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وثق مقطع فيديو متداول مشهدا مرعبا لأفعى الكوبرا، التي ظهرت فجأة في أحد المنازل بالهند على ما يبدو.

أفعى الكوبرا تمنع أهل المنزل من الدخول:اضافة اعلان


ويظهر مقطع الفيديو الكوبرا وهي تخرج من أعلى فتحة في باب غرفة، برأسها وتمنع سكانه من الدخول الذين وقفوا يراقبونها على عتبة الدار.

كما أنها ظهرت غاضبة ومستعدة للهجوم، حيث تقوم بالضرب برأسها في عدة اتجاهات لمن أي شخص من الاقتراب منها.

انتشار الكوبرا في الهند:


في القرن التاسع عشر أثناء الاحتلال البريطاني للهند ظهرت أزمة انتشار أفعى الكوبرا في مدينة دلهي.
 
ومع معاناة السكان المحليين، تدخلت السلطات البريطانية عبر إعلان مكافأة لكل مَن يقتل الكوبرا، بشرط تقديم الأفعى الميتة للجهات المحلية كنوع من التوثيق للحادثة.

وقدمت هذه المكافأة دافعاً ناجحاً للبعض للتخلص من الأفعى السامة، فإنها تسببت في قيام آخرين بالسعي لاستغلال الموقف وتحقيق دخل إضافي من خلال تربية الكوبرا ثم قتلها للحصول على الأموال.
 
وقد أعلنت السلطات وقف المكافأة الخاصة بقتل الأفاعي، وذلك بعد معرفة بهذه الحيلة الذكية.

 لكن هذا القرار ألغى أيضاً مصلحة الناس في الإبقاء عليها وقاموا بالتخلص منها من خلال إطلاقها في شوارع المدينة.
 
وبالتالي ما بدأ كجهد حكومي يستهدف حل الأزمة أدى في النهاية لواقع أكثر سوءًا في البلاد.

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