أفعى الأناكوندا العملاقة وتمساح وجها لوجه.. ماذا حدث؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" هجوم بين أفعى الأناكوندا العملاقة وأحد التماسيح داخل مستنقع مياه.



أفعى وتمساح:



ويظهر مقطع الفيديو اقتراب الأفعى الضخمة من التمساح الذي تفاجأ بقدومه نحوها، وظل ثابتا بدون مقاومة لعدة لحظات. اضافة اعلان



فيما كشف مقطع فيديو آخر أن التمساح خرج على شاطيء المستنقع محاولا الهجوم على الأفعى، لكنه آثر السلامة، وتركها بسبب خوفه من ضخامتها على ما يبدو.



تمساح يتجول في شارع بالقطيف:



وف وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.



ويظهر فيديو التمساح – الذي لا يُعرف من أين خرج- يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.



وأظهر الفيديو مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.



فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.

