خدعته بحيلة ماكرة.. نمر يعجز عن اصطياد فريسته وسط المياه (فيديو)

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وثق مقطع تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لخديعة بطة لنمر كان قد أوشك على افتراسها وسط المياه.
نمر وبطة وسط المياه:
ويظهر مقطع الفيديو اقتراب النمر من اصطياد فريسته وسط المياه والتي ظهر عليها الهدوء وعدم الفزع.
وعندما اقترب منها اختفت فجأة تحت المياه حيث بدا عليه العجز أمام حيلتها، حيث ظهرت مجددا خلفه دون أن يشعر بها وكأنها مستخفة بقوته.
نمر يقفز فوق الصخور
وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول حينها، لحظة صعود نمر عربي جبال تهامة بعسير.
وقفز النمر فوق الصخور، في الوقت الذي كان يتم فيه التقاط حركته بواسطة إحدى الكاميرات.
ويعد النمر ال عربي من الحيوانات المهددة بالانقراض وتحرص الدولة على توفير كل السبل له منعا لانقراضه.
معلومات عن النمر العربي
والنمر العربي من الحيوانات الثديية اللاحمة (آكلات اللحوم) والتي تتبع فصيلة السنوريات، وهو نوع فرعي من النمر موطنه شبه الجزيرة العربية الذي يشمل اليوم جنوب سوريا، وفلسطين، والسعودية، والإمارات، واليمن، وعمان.
يُعتبر النمر العربي أكبر وأقوى أنواع القطط العربية، ولكنه يبقى الأصغر حجمًا بين سُلالات النمور جميعها، والتي تنتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.
النمر مهدد بالانقراض
تم إدراجه على أنه مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء للـ IUCN منذ عام 1996 حيث قُدر أن أقل من 200 فرد بري على قيد الحياة في عام 2006 ويُعتقد أن عددها ينخفض بشكل مستمر.
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