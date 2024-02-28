نهاية مذهلة لأفعى ضخمة عجزت عن هضم فريستها

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لأفعى ضخمة عجزت عن التهام فريستها.



أفعى ضخمة تلفظ فريستها:



سم الأفعى في العضة الواحدة:



سم الأفعى:



عندما يصعب على الافعى عصر فريستها تكون النتيجة كما في المشهد 👇👇 pic.twitter.com/Q8Q0SFJMPI February 26, 2024

ويظهر مقطع الفيديو المتداول سكون الأفعى وكأنها في حالة استرخاء للاستمتاع بوجبتها، حيث تبين أنها عاجزة عن هضمها.ويظهر مقطع الفيديو أيضا التواء الأفعى عدة مرات لأجل التخلص من فريستها، والتي عجزت عن التهامها وعدم تمكنها من عصرها.وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو مشهدا مرعبا تم تداوله على منصة "إكس"، والذي أظهر كمية السم التي تخرجه الأفعى في العضة الواحدة.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله قيام أحد الصيادين أو الباحثين بإمساك أفعى وتوجيه أنيابها لأنبوب اختباري، حيث قامت بعضه على أنه فريستها، لينزل فيه كمية مرعبة من السم القاتل.ويعتبر سم الأفعى لعاب مُعدل بكثافة والذي يحتوي على الزعاف والذي مهمته شل حركة الفريسة والمساعدة على هضمها، والدفاع ضد الأخطار المحتملة.ويتم ضخه إلى جسم الضحية بعد اللدغة عن طريق الأنياب الداخلية، وبعض الحيوانات قادرة على البصق به أيضاً.أما الغدد التي تفرز الزعاف هي تعديل للغدد النكافية اللعابية الموجودة في الفقاريات الأخرى، وعادة ما تكون موجودة على كل جانب من الرأس، أسفل العين وخلفها، ومغلفة في غمد عضلي.وتحتوي الغدد على حويصلات هوائية كبيرة يتم فيها تخزين السم المركب قبل نقله عبر قناة إلى قاعدة أنياب المجرى أو أنبوبي يتم إخراجه من خلالها.