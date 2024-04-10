شاهد.. حالة مطرية غزيرة في المجمعة أول أيام العيد

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على المجمعة في أول أيام عيد الفطر المبارك.



أمطار غزيرة على المجمعة



طقس أول أيام عيد الفطر



ووثق المقطع، أجواء ماطرة على المجمعة فيما حرص الأهالي على الخروج للاستمتاع بالأجواء في أول أيام العيد.وتشهد العديد من المناطق، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة في أول أيام العيد، وسط توقعات بتقلبات جوية على عدة مناطق.وتوقع الباحث والطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، طقس أول أيام عيد الفطر المبارك.وقال الحصيني، عبر حسابه في منصة إكس : "إنه وفقاً للنماذج العددية إن شاء الله متوقع أول أيام عيد الفطر هطول أمطار "متفرقة" متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على"أجزاء" من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير والشمالية والشرقية وقطر والبحرين والكويت".وأضاف أنه من المتوقع أيضا نشاط للرياح السطحية، من متوسطة لشبه قوية على أجزاء واسعة من المملكة ضمن الحالة الممطرة الثانية عشرة لعام ١٤٤٥هـ".