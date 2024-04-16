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صحيفة تواصل الالكترونية

مشهد مذهل لاهتزاز التربة بعد السيول

الرمال
الرمال
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، والذي وثقه عدد من الشباب ظاهرة غريبة للرمال بعد هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

اهتزاز التربة بعد السيول:


ويظهر مقطع الفيديو المتداول صوت شاب وهو يردد عبارة: " الأرض ترتجف، هذه ظاهرة غريبة، الأرض رطبة وتتحرك".
 وتابع: "شوف الأرض كيف تهتز، شوف كيف أهز الأرض بأيدي، شوف السيل".
وحظي مقطع  الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد النشطاء بالقول: "هذه قربة (مطاره) اللي يسقون منها الحلال دفنها السيل لا غير".. بينما علق آخر: "تسمى هذه الظاهرة بالأرض المرتوية".

تحرك التربة في النفوذ:


وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا غريبا للتربة، في النفوذ.
وكان أحد الشباب قد وثق مقطع فيديو، أثناء رحلته البرية بالنفود، حيث ظهر وهو يقف فوق الأرض وهي تتحرك تحت قدميه بطريقة مطاطية.
وحظي المقطع بحالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق أحد النشطاء بقوله: "تسمى رباض منسوب المياه كبير تحت التربة، ومن الصعوبة الخروج منه في حال دخلت سيارة أو جزء ثقيل".
بينما علق آخر قائلا: "هذي تسمى علمياً الأرض المطاطية"، وكتب آخر: "أحسبها تربة إسفنجية خطيرة اللي تبلع أي شيء طلعت قربة اللي يستخدمونها أهل الغنم لسقي أغنامهم طمرها السيل".

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