مشهد يفوق الوصف.. صخور جبلية تخرج منها مياه عذبة مقطرة طوال العام بدولة خليجية

خروج مياه عذبة من صخور في عمان: اضافة اعلان



ثعبان أفعى الوادي:







•عادي عندك تشرب من هذا الماء 💦🚰؟



•المكان موجود في مسفاة العبريين 📍pic.twitter.com/b7vOw9X0Uj •المكان بصراحه واجد جميل 🔥🎬•عادي عندك تشرب من هذا الماء 💦🚰؟•المكان موجود في مسفاة العبريين 📍 #الخيمة_العمانية May 11, 2024

وثق مقطع فيديو نشره حساب "الخيمة العمانية" مشهدا مبهجا ونادرا لنزول المياه من صخور جبلية في إحدى الولايات بسلطنة عمان.وبحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول فإن الصخور توجد في "مسفاة العبريين"، وهي منطقة سكنية تقع في ولاية الحمراء بسلطنة عمان.ويظهر مقطع الفيديو الصخور الجبلية وهي تتساقط منها المياه بطريقة نادرة وكأنها "فلتر" لترشيح المياه.ويعلق ملتقط الفيديو على المشهد النادر بأن المياه لا تنقطع صيفا ولا شتاء، كما يظهر أيضا وضع أواني فخارية تحت الصخور والتي امتلأت بالمياه العذبة.وفي وقت سابق وثق أيضا مقطع فيديو تداولته حسابات عمانية مشهدا نادرا لظهور ثعبان "أفعى الوادي" الذي يعيش في سلطنة عمان.وبحسب مقطع فيديو نشرته حساب الخيمة العمانية ووثقته حينها عدسة المصور محمد البوسعيدي، فقد ظهر أفعى الوادي السريع من الثعابين الجميلة و الغير سامة.وأوضح الحساب أنها تعيش غالباً في الأودية و المجاري المائية و المزارع ويوم تشوف مثلها خليها - تأكل الفئران وفيها فوائد وغير ضارة للإنسان.