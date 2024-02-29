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شاب يعثر على آلاف الريالات أمام ماكينة صرافة.. ماذا فعل؟ (فيديو متداول)

ريال
ريالات
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نشر أحد الشباب في المملكة مقطع فيديو متداول، يوثق عثوره  على 4400 ريال أمام صراف آلي ، وذلك قبيل قيامه بعملية سحب من الماكينة.اضافة اعلان

شاب يعثر على آلاف الريالات:


وبحسب مقطع الفيديو المتداول على منصة إكس يقول:"هذه فلوس طايحة من الصرافة"، قبل أن يقوم بجمعها وعدها ليتضح أنها 4400 ريال من فئات الـ 500 ريال والـ 200 ريال.
وقام الشاب بعد عثوره على الأموال، بالبحث عن صاحبها، ليقوم بإعادتها إليه وذلك بعد توقعه أن يجده في مكان قريب من ماكينة الصرافة.
وأعرب صاحب الأموال، في نهاية الفيديو عن شكره، قائلا:" الله يعطيك العافية.. ما قصرت.. الله يجازيك خير".

معتمر عراقي يشكر السعوديين:


وقبل أسابيع أعرب معتمر عراقي، عن سعادته بأخلاق شعب المملكة، وذلك عقب ما فعله معه مواطن بعد نسيان محفظته وأمواله في منفذ جديدة عرعر، حيث وصف شعب المملكة بأنهم "خيمة العرب".
وأوضح من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، أن أحد المواطنين فعل معه ما لم يفعله العراقيون واصفا شعب بالمملكة بأهل الغيرة والنخوة.
وأضاف المعتمر العراقي أنه نسي محفظته في منفذ جديدة عرعر وبها 4500 دولار، ووثائق سفر المعتمرين، وتذكرها بعد نحو 50 كيلو من مغادرته.
وتابع قائلا: وجدت سعوديًا شهمًا قال لي:اطمئن إن لم تجدها تأخذها من جيبي، حيث وجه رسالة لشعب المملكة قائلا:"أهل نخوة وشهامة"، داعيا لهم بالقول: "اللهم اجعل هذا البلد آمن ، أنتم خيمة العرب".

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