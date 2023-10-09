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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول..

سائق تريلا يتعمد الاصطدام بسيارة شاب على طريق عام

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حادث سيارة
أ أ
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أظهر مقطع فيديو متداول سائق تريلا وهو يتعمد الاصطدام بسيارة شاب كان يستعرض على الطريق.

الاصطدام بالشاب:


وأوضح الفيديو أن سائق التريلا صدم الشاب ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة فيما لم يبدو أنه تعرض لأذى جسدي.اضافة اعلان

وتكثر حوادث السيارات من هذا النوع والتي يستعرض فيها الشاب بسيارته وتكون النتيجة سيئة في نهاية الأمر.

فتاة تصرخ بشدة:

في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث سيارة كانت تقودها فتاة وتسير بسرعة كبيرة ومعها العائلة.

وفي الفيديو، يظهر صوت الفتاة وهي تصرخ بشدة بعد وقوع الحادث بينما يسمع صوت أطفال كذلك.

كانت الفتاة منشغلة بتصوير الفيديو حين وقع الحادث، بينما كان يظهر بوضوح أن الطريق الذي تسلكه غير كاف لسيارتها.

وبينما انحرف السائق أمامها عن طريقه لم تجد الفتاة أمامها سوى الاصطدام به من الخلف.

تكرار حوادث السيارات:

وتكثر حوادث السيارات حين لا يلتزم السائق بالطريق ولا يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه.

ولم يتضح بعد المكان الذي وقعت فيه الحادثة لكنه فيما يبدو أنه داخل المملكة.


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