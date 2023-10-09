سائق تريلا يتعمد الاصطدام بسيارة شاب على طريق عام

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أظهر مقطع فيديو متداول سائق تريلا وهو يتعمد الاصطدام بسيارة شاب كان يستعرض على الطريق.





الاصطدام بالشاب:



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فتاة تصرخ بشدة:



تكرار حوادث السيارات:





وش رايكم ؟ متداول : سائق تريله يتعمد الاصطدام بشاب متهور يستعرض مهاراته في السياقة بشكل طائش !!وش رايكم ؟ pic.twitter.com/VTl87HdqxU October 8, 2023

وأوضح الفيديو أن سائق التريلا صدم الشاب ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة فيما لم يبدو أنه تعرض لأذى جسدي.وتكثر حوادث السيارات من هذا النوع والتي يستعرض فيها الشاب بسيارته وتكون النتيجة سيئة في نهاية الأمر.في وقت سابق، وثق مقطع فيديو لحظة وقوع حادث سيارة كانت تقودها فتاة وتسير بسرعة كبيرة ومعها العائلة.وفي الفيديو، يظهر صوت الفتاة وهي تصرخ بشدة بعد وقوع الحادث بينما يسمع صوت أطفال كذلك.كانت الفتاة منشغلة بتصوير الفيديو حين وقع الحادث، بينما كان يظهر بوضوح أن الطريق الذي تسلكه غير كاف لسيارتها.وبينما انحرف السائق أمامها عن طريقه لم تجد الفتاة أمامها سوى الاصطدام به من الخلف.وتكثر حوادث السيارات حين لا يلتزم السائق بالطريق ولا يترك مسافة كافية بينه وبين الذي أمامه.ولم يتضح بعد المكان الذي وقعت فيه الحادثة لكنه فيما يبدو أنه داخل المملكة.