الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

سقوط رافعة
العامل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للحظة سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل كان يقوم بأعمال تنظيف أسفلها.

سقوط رافعة:

اضافة اعلان

وأظهر الفيديو العامل وهو يقوم بتنظيف أسفل الرافعة التي كانت على علو أكثر من متر لتقع عليه بشكل مفاجئ، بينما لم يستطع مقاومتها.


وبعد لحظات انتبه له عاملين آخرين وقاموا برفع الرافعة عنه لكنه لم يتحرك، بينما لم يقترب منه أحد وطلبوا الإسعاف.


وحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العامل توفى متأثرًا بإصابته من الرافعة التي أدت إلى إصابات بالغة، حيث نزلت مباشرة على منطقة الرأس والرقبة والظهر، الأمر الذي أدى إلى وفاة العامل.


وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لرحيل العامل الذي كان يعمل من أجل لقمة عيشه، وأشار البعض إلى أنه وافد- لم يستدل على جنسيته- داعين له بالرحمة والمغفرة.

اقرأ أيضا

أمطار مكة
8:11 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حالة مطرية على أحياء شمال مكة المكرمة

Capto_Capture 2023-10-02_07-56-46_PM
8:00 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

اللحظات الأولى لضبط المتهمين بالتفجير الإرهابي في أنقرة

57568586ع7765ف
9:03 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"العثيمين" في فيديو نادر: الحريق شهيد وإذا كان من رجال الإطفاء فهو أشد ثوابًا

76788776
8:22 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

اقرأ أيضا

الصين.. لحظة غرق طفل في مسبح أمام أعين الجميع

بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال غرب المدينة المنورة

شاهد.. تساقط كثيف للبرد شمال غرب العيص

بعد انقطاع 70 سنة.. ينابيع الرحمة تتفجر من "عين الملاقي" جنوب المدينة (فيديو)

لحظة انفجار بطارية هاتف في وجه تقني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-25 at 11.11.01 PM 11:13 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

أب يُفاجىء ابنه بحضوره للمسيرة .. شاهد ردة فعله

اليوم الوطني 1:22 م الأحد، 24 سبتمبر 2023

مقيمون باكستانيون يعبرون عن فرحتهم بـاليوم الوطني (فيديو)

صواعق وحريق 8:14 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

صواعق تشعل حريقاً في وادي نعمان جنوب شرق مكة

برق الليث 9:16 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بروق شديدة تضيء سماء أحياء جنوب الليث

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-01-01-53-12-31_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329
2:31 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

هروب أسد البحر في ولاية أمريكية اجتاحتها الفيضانات

أمطار العيص
7:01 م السبت، 30 سبتمبر 2023

شاهد.. أمطار وتساقط البرد على أحياء جنوب غرب العيص

فيديو
2:41 م السبت، 30 سبتمبر 2023

وثبة قناص.. قفزة تفوق الوصف لنمر عند اصطياده تمساحا (فيديو)

الفيديو
8:11 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"لآيات للمتوسمين".. اقتلاع باب حديد في فاجعة درنة وصمود "آية الكرسي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

الجوازات
5:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم