فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للحظة سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل كان يقوم بأعمال تنظيف أسفلها.





سقوط رافعة:

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وأظهر الفيديو العامل وهو يقوم بتنظيف أسفل الرافعة التي كانت على علو أكثر من متر لتقع عليه بشكل مفاجئ، بينما لم يستطع مقاومتها.



وبعد لحظات انتبه له عاملين آخرين وقاموا برفع الرافعة عنه لكنه لم يتحرك، بينما لم يقترب منه أحد وطلبوا الإسعاف.



وحسب ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن العامل توفى متأثرًا بإصابته من الرافعة التي أدت إلى إصابات بالغة، حيث نزلت مباشرة على منطقة الرأس والرقبة والظهر، الأمر الذي أدى إلى وفاة العامل.



وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم لرحيل العامل الذي كان يعمل من أجل لقمة عيشه، وأشار البعض إلى أنه وافد- لم يستدل على جنسيته- داعين له بالرحمة والمغفرة.

