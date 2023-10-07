فيديو مدهش.. مُعلم يبتكر طريقة إبداعية في تلقي إجابات الطلاب

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أبتكر أحد المعلمين بالمملكة، طريقة إبداعية حاول من خلالها تلقي إجابات الطلاب ولكن بشكل جديد وطريقة زكية.

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طريقة إبداعية في تلقي إجابات الطلاب



ونشر حساب مدونة" الميدان التعليم" في منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر أحد المعلمين وهو وسط طلابه داخل أحد الفصول، وهو يشرح طريقة مبتكرة لتلقى إجاباتهم.وتبين من خلال الفيديو المتداول، المعلم الذي أخرج أحد الطلاب وأمسك بيده بعض الأوراق والكروت التي كتب عليها كلمات مخفية، وبدأ يسأل الطالب عن الإجابة.وشرح بأن الإجابة في الطريقة ستكون بشكل مختلف، حيث يختار كل طالب كارت من الكروت المكتوب عليها: " جاوب بالإشارة أو جاوب وأن تركض، أو تلحين الإجابة"، أو على حسب ما سوف يختاره.





تجربة معرفة الإجابة من خلال طرق جديدة







مُعلم يبتكر طريقة إبداعية في تلقي إجابات الطلاب.



هل أعجبتك الفكرة؟ فيديو:مُعلم يبتكر طريقة إبداعية في تلقي إجابات الطلاب.هل أعجبتك الفكرة؟ pic.twitter.com/EABi9KGrCx October 6, 2023

ومن خلال تجربة صغيرة خرج أحد الطلاب، واختار كارت من الكروت التي يمسك بها المعلم، وكشف ما فيها ووجد أنه مكتوب" وجه سؤالًا لزميلك".ووجه الطالب لزميله سؤالًا يقول ما هو سبب غزوة خيبر، وأشار الطالب على أحد زملائه الذي خرج وكان نصيبه كارت مكتوب عليه "جاوب وأنت تركض"، فأحد الطالب يجيب على السؤال وهو يركض داخل الفصل.