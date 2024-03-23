كأنه طلقات نار.. تساقط البرد بأحجام كبيرة في شقراء (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف لحبات البرد وهطول أمطار غزيرة على الرياض، مساء اليوم السبت، 13 رمضان.

وأظهر المقطع، تساقط البرد بأحجام كبيرة، على أحياء شقراء بمنطقة الرياض، كما سُمع صوت تساقط البرد في المقطع، وكان أشبه بصوت طلقات النار.



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.