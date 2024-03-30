شاهد.. قطيع من الإبل وسط بردية كثيفة بوادي الدواسر

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أظهر مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل، قطيعا من الإبل وسط بردية كثيفة بوادي الدواسر في منطقة الرياض، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.



قطيع من الإبل وسط بردية كثيفة



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



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بردية شمال غرب القيره

جنوب غرب #وادي_الدواسر

السبت ٢٠ #رمضان ١٤٤٥هـ

30 مــارس 2024م

من | راجس الخضاري

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. pic.twitter.com/M5rzDnrqlN — طقس (@tqqs) March 30, 2024

ووثق المقطع، التفاف قطيع من الإبل وتجمعهم حول بعضهم البعض مع تساقط كثيف للبرد وتدني الحرارة ورياح نشطة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية. في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق حائل ، المدينة المنورة ، تبوك والأجزاء الشمالية من مرتفعات مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.