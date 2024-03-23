متداول.. صفوف المصلين تصل إلى خارج الحرم المكي لمنطقة المعلاة في سابقة تاريخية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخروج صفوف المصلين إلى الحرم المكي، حيث وصلت منطقة المعلاة.



صفوف المصلين تصل منطقة المعلاه:



وقالت حسابات تداولت الفيديو :" لأول مرة في تاريخ مكة المكرمة ، صفوف المصلين تصل الى خارج الحرم المكي لمنطقة المعلاه والتي تبعد 3 كم ونصف".وأظهر الفيديو اصطفاف آلاف المصلين في مناطق متباعدة في مشهد مهيب حول الحرم المكي، وهو ما نال إعجاب المغردين.

فيما نشرت قناة العربية، تصريحات للمصور فارس الحارثي، أكد فيها أن المقطع المنتشر لوصول المصلين في الحرم المكي لمنطقة المعلاة ليس هذه السنة، بل قام بتصويره في ليلة 27 من رمضان العام الماضي.



مواقع إجابة السائلين بالحرمين:



رسالة الحرمين الدينية:





لأول مرة في تاريخ مكة المكرمة ، صفوف المصلين تصل الى خارج الحرم المكي لمنطقة المعلاه والتي تبعد 3 كم ونصف متداول :لأول مرة في تاريخ مكة المكرمة ، صفوف المصلين تصل الى خارج الحرم المكي لمنطقة المعلاه والتي تبعد 3 كم ونصف pic.twitter.com/vvymcKw0rh March 22, 2024





تعمل إدارة "إجابة السائلين" في رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ على مدار الساعة، لتوعية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك، من قبل أصحاب الفضيلة العلماء.وأكد معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة وتعضيد مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرة مواقعها داخل الحرمين الشريفين وساحتيهما الخارجية في شهر رمضان المبارك؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، ولتغطية أعدد القاصدين والزائرين المليونية.وبيَّن أن إدارة إجابة السائلين وفرت وسائل التواصل الرقمية؛ مستثمرة التقانة والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية؛ لاستقبال استفسارات الزائرين والمعتمرين الشرعية والإجابة عليها، ورفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي؛ باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك؛ بلغات عالمية.وتسعى الرئاسة لاستحداث وتهيئة مواقع إجابة للسائلين؛ لتشمل جميع المواقع في الحرمين وساحتيهما، وضخ مزيد من الكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الدينية جميع جنسيات المعتمرين والزائرين، وتخاطبهم بلسانهم.وتعمل إدارة "إجابة السائلين"؛ التي تضم مجموعة من العلماء، والقضاة، والمدرسين؛ على توعية الزائرين والمعتمرين، في مسائل العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة، وتنتشر مواقع "إجابة السائلين" في رحاب الحرمين وساحتيهما بأماكن يسهل للزائر والمعتمر الوصول إليها، والإفادة منها.