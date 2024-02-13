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شاهد.. أجواء النماص مع تساقط البرد

البرد
تساقط البرد على النماص
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء النماص بمنطقة عسير بالتزامن مع تساقط البرد بكثافة.

تساقط البرد على النماصاضافة اعلان


وأظهر المقطع، أكوام من البرد على جانبي الطرق في النماص، مع توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق.

أمطار على المدينة المنورة

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