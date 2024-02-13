شاهد.. أجواء النماص مع تساقط البرد

أ أ

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجواء النماص بمنطقة عسير بالتزامن مع تساقط البرد بكثافة.





تساقط البرد على النماص



أمطار على المدينة المنورة





في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس ليوم غد، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطاراً خفيفة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على الحناكية والمهد والعيص، وبدر، ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ١٢ فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.



توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين يستمر التوقع بتكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.



📍بردية #النماص #عسير

الاثنين ٢ شــعــبان ١٤٤٥هـ

12 فبراير 2024م

من | علي القرني

.

. pic.twitter.com/Era6v2qSkp — طقس (@tqqs) February 12, 2024

وأظهر المقطع، أكوام من البرد على جانبي الطرق في النماص، مع توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق.