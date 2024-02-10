السبت، 29 رجب 1445 ، 10 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة

امطار شرق مكة
أمطار شرق مكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء شرق مكة المكرمة، وسط توقعات بهطول الأمطار على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقساضافة اعلان


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية


في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.


اقرأ أيضا

نجا من موت محقق.. لن تصدق ما وقع لرجل مرور بعاصمة عربية

مشهد مذهل.. لن تتوقع ما حدث لذئبين بعد شم رائحة "دهن العود"

مشهد ظريف لعراك بين بطة وقط على كورنيش بالخبر

نجا من بين مخالبهم.. معركة بين الأسود تتسبب في نجاة "ثور جاموس"

مشاهد تأسر العقول من ربيع فياض الحجرة جنوب شرق رفحاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بروق قرية الهدار 10:54 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

شاهد.. بروق تضيء جنوب غرب الهدار بمنطقة الرياض

فيديو 12:37 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

مشاهد تأسر العقول من ربيع فياض الحجرة جنوب شرق رفحاء

أمطار حائل 9:55 م الخميس، 25 يناير 2024

شاهد.. هطول أمطار غزيرة جنوب غرب حائل

أمطار شرق مكة 8:11 م الإثنين، 22 يناير 2024

شاهد.. أمطار الخير شرق مكة المكرمة