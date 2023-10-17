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صحيفة تواصل الالكترونية

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أول ظهور للشاب المصاب في حادث "اقتحام العمارة بدراجة مندوب التوصيل"

فيديو
الشاب
أ أ
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أظهر  مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أول ظهور للشاب الذي أصيب في حادث انقلاب دراجة نارية بعدما اقتحم مدخل عمارة، أثناء قيامه بتجربة قيادة الدراجة الخاصة بمندوب توصيل.اضافة اعلان

الاصطدام العنيف:


وكان الشاب قد فقد القدرة على التحكم في دراجته ما أدى لاصطدامه العنيف داخل مدخل العمارة.

وفي الفيديو الجديد، ظهر الشاب وهو يجلس على كرسي متحرك، بعدما أصيب بكسور إثر تعرضه للحادث. وقال وهو يضحك: " تجحفلت الدباب بدون فرامل، انتبهوا من الدبابات "الدراجات النارية".


شاب على دراجة نارية:


 

وفي وقت سابق، تداول المغردون فيديو يظهر تعرض الشاب لحادث مروع بعدما، اقتحم مدخل عمارة بدراجة نارية، وذلك أثناء قيامه بتجربة على الدراجة.


وأظهر الفيديو شاب يقود دراجة نارية، بسرعة عالية، وحاول مندوب توصيل إيقافه دون جدوى.

كما اظهر أيضا فقدان الشاب السيطرة على الدراجة النارية، واقتحم مدخل عمارة،فيما انقلبت الدراجة، وأسفر ذلك عن تعرضه لإصابات.

وبين نشطاء أن الشاب طلب من مندوب التوصيل، تجربة قيادة الدراجة النارية، موضحين أن الشاب نجا من الحادث وتعرض لإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لأجل إسعافه.

 

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