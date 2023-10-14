فيديو يوثق نهاية مروعة.. شاب طلب من سائق التوصيل تجربة لدراجة نارية

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أظهر مقطع فيديو تعرض شاب لحادث مروع بعدما، اقتحم مدخل عمارة بدراجة نارية، وذلك أثناء قيامه بتجربة على الدراجة.





شاب على دراجة نارية:

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شاب طلب من سائق التوصيل تجربة الدباب والنتيجة .. 😰💔 pic.twitter.com/3HBECvSYl9 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) October 13, 2023

كلاب ضالة تهاجم عامل توصيلات:

وأظهر الفيديو شاب يقود دراجة نارية، بسرعة عالية، وحاول مندوب توصيل إيقافه دون جدوى.كما اظهر أيضا فقدان الشاب السيطرة على الدراجة النارية، واقتحم مدخل عمارة،فيما انقلبت الدراجة، وأسفر ذلك عن تعرضه لإصابات.وبين نشطاء أن الشاب طلب من مندوب التوصيل، تجربة قيادة الدراجة النارية، موضحين أن الشاب نجا من الحادث وتعرض لإصابات بسيطة وتم نقله إلى المستشفى لأجل إسعافه.وقبل أيام وثق مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، هجوما غير متوقع على عامل توصيلات بالكويت من قبل كلاب ضالة.ويظهر مقطع الفيديو هجوم الكلاب الضالة على عامل التوصيلات بمنطقة الجهراء، التي تنتشر بها الكلاب الضالة بطريقة غير مسبوقة بحسب صحيفة "المجلس" الكويتية.كما يظهر الفيديو أيضا ملاحقة الكلاب للعامل، حيث قام أحدها بالقفز عليه , وإيقاعه بالأرض، حيث تمكن سائق مركبة من إنقاذه بحسب الفيديو.