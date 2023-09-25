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صحيفة تواصل الالكترونية

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إنقاذ شاب بعد 3 أيام من فاجعة درنة وسط البحر

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الشاب المصري
أ أ
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وثق مقطع فيديو لحظة العثور على شاب مصري داخل مياه البحر بعد 3 أيام من فاجعة درنة.

3 أيام:


وعثرت إحدى الزوارق على الشاب وكان متمسكا بـ "جالون" داخل البحر وهو ما أبقاه حيا لمدة 3 أيام متواصلة.اضافة اعلان

إجمالي الوفيات الموثقة

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات الموثقة في وزارة الصحة بسبب الفيضانات الأخيرة بلغ 3845 حالة وفاة.
وذكر المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا، محمد الجارح، أنه تم دفن 43 جثة تم انتشالها اليوم.
وفيما يخص الأرقام والإحصائيات أعاد الجارح التأكيد على أنه "وضحنا مرارًا وتكرارًا أن ما يتم الإعلان عنه هي الحالات التي يتم توثيقها من قبل وزارة الصحة".
وذكر المتحدث "مجموعة من النقاط لتوضيح الوضعية القائمة، أن عمليات حصر الوفيات الناجمة عن هذه الكارثة ما زالت مستمرة خاصة أن عمليات الدفن لم يتم توثيقها كلها حتى هذه اللحظة، والعمل جاري على توثيقها من الجهات المعنية بمعية وزارة الداخلية ووزارة الصحة والنيابة العامة".
وأكد أن "أرقام الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة هو ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الصحة ولا يزال العمل مستمرًا لمطابقة البلاغات عن المفقودين مع هذه القوائم بالإضافة إلى حصر كامل للعملية منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة".
ونوه إلى أن الرقم سيكون قابلاً للزيادة يومًا بعد الآخر خلال عملية التوثيق الرسمية.

تأخير البيانات النهائية

وعن أسباب التأخر عن إصدار بيانات نهائية حول الأرقام يعود إلى عدة أسباب، موضحًا أنه "في الأيام الأولى من كارثة الفيضانات ونتيجة الأعداد الكبيرة من الجثامين لأهلنا من مدينة درنة على وجه الخصوص لم تكن هناك منظومة موحَّدة لحصر الوفيات ومن ثم دفنهم وتسليمهم لذويهم".
وأضاف "طبعا تم الأمر بشكل ورقي، ويحتاج حاليًا للتدقيق ثم تصوير من لم يتم التعرف عليهم، لأن الحاجة دعت وقتها للإسراع في دفنهم إكرامًا لهم".
وأكد أنه "خلال اليومين الماضيين بُذِل جهد كبير جدًا لإتمام عملية الفرز والتدقيق في كل عمليات التسجيل التي تمت خارج نطاق وزارة الصحة، وسيتم الإعلان عنها فور التأكد من صحتها".
وذكر أن الإعلان عن النتيجة النهائية سيستغرق بعض الوقت، بسبب الحاجة للتدقيق.

لجنة لعملية الحصر والتوثيق

وأكد أن النائب العام الليبي قام بتشكيل لجنة لعملية الحصر والتوثيق الخاصة بالتعريف عن المفقودين، تتكون من فريقين، الأول يتمركز في منطقة شيحة الغربية بمقر الخدمات الضمانية، والثاني في منطقة باب طبرق في مقر الخدمات الصحية.
ووجه الجارح نداء لكل من لديه مفقود من أهل مدينة درنة والمناطق المتضررة بالإبلاغ عن المفقودين وتسجيل المحاضر في واحد من هذين المقرين.
في الاثناء تتواصل عمليات البحث للعثور على جثث تحت الأنقاض أو في البحر. ولا تزال تسعة فرق أجنبية على الأقل تشارك في هذه العمليات.
ضرب الإعصار دانيال بشكل خاص مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما ادى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.

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