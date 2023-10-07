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صحيفة تواصل الالكترونية

طار في الهواء.. سيارة تصدم رجل في حالة "غير طبيعية" على طريق سريع بالكويت

الحادث
الحادث
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة دهس شخص يبدو أنه "غير طبيعي"، بطريقة مروعة، فجر اليوم، على طريق الفحيحيل السريع بالكويت.

حالة غير طبيعيةاضافة اعلان

وأظهر الفيديو الشخص في حالة غير طبيعية، حيث ظل يتأرجح بين السيارات القادمة بسرعة، ثم عبر الطريق إلى الرصيف الفاصل بين الاتجاهين.
وعاد الشخص من جديد إلى الطريق وسط السيارات، وظل يجرى في نفس اتجاه قدوم المركبات، التي تفادت عدم الاصطدام به أكثر مرة، حسبما أبان الفيديو.
وأثناء جري الشخص على الطريق، صدمته سيارة وطار في الهواء لعدة أمتار ثم سقط على الأرض، وعبرت من فوقه أكثر من سيارة أخرى.
على جانب آخر، كشفت إحصائية حديثة أن الأكزيما هي الأكثر انتشارا بين الأطفال في الكويت وبنسبة تصل إلى 25%.

انتشار الأكزيما بين أطفال الكويت:


 ونقلت صحيفة "الأنبا" الكويتية عن مختصين أن  الأمراض الوراثية الجلدية تحظى باهتمام كبير من قبل المختصين.

 وأوضحت أنه ترتفع نسبتها في حال زواج الأقارب وتظهر مع الولادة في صورة ترقق في الجلد وجروح وتقرحات مزمنة وفقاعات جلدية ومن الممكن أن يصاب أكثر من طفل في عائلة واحدة بها.

وأضافت أن تشخيص الأمراض الوراثية الجلدية يحتاج إلى تشخيص وراثي.

 كما أن هناك العديد من الأمراض الجلدية التي تصيب الأطفال، ومنها أمراض جينية ووراثية وهي تحتل محورا مهما في فعاليات المؤتمر،الذي عقد بحضرة وزير الصحة الكويتي.

وكان وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي  قد أكد على اهتمام الوزارة بأمراض الجلد لدى الأطفال خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن صحة الطفل حجر الأساس في تقدم الشعوب ورفاهيتها، مضيفا أن البحث العلمي يشكل أولى خطوات حلول المشكلات لما يعانيه الأطفال.

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