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كيا "EV6".. تنطلق بمصابيح رشيقة وحزمة بطاريات أكبر

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سيارة كيا
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من خلال صور تشويقية لـ EV6 بتحديث منتصف العمر، كشفت كيا عن أحدث سياراتها التي تتميز بواجهة معاد تصميمها، ومصابيح أمامية وخلفية أنحف.اضافة اعلان

كيا "EV6".. تنطلق بمصابيح رشيقة

وحسب "سعودي شفت"، فإن السيارة الجديدة تتبنى لغة تصميم متطورة من كيا، وتوائم بقية تشكيلة الشركة إلى جانب التغييرات المرئية.


ومن المتوقع أن تحصل EV6 على حزمة بطارية سعة 84 كيلوواط-ساعة، مما يحسن نطاقها، مع تحسينات محتملة للمناولة والأداء تناسب طابعها الرياضي.


ومن المقرر أن تظهر كيا EV6 المحدثة في كوريا في وقت لاحق من هذا الشهر، وتليها عمليات تدشين السيارة في بقية الأسواق العالمية في عام 2024.

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