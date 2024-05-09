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ضد الرياح.. مرسيدس تُعلن عن سيارتها المكشوفة

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مرسيدس
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‎أعلنت مرسيدس عن سيارتها المكشوفة -AMG CLE 53 4Matic+ لتكون نسخة متاحة إلى جانب فئة الكوبيه.

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مرسيدس تُعلن عن سيارتها المكشوفة

وحسب "سعودي شفت"، فإن هذه النسخة تتميز محرك هجين مخفف 3.0 لتر توربو يوفر 443 حصان و600 نيوتن متر.


وتشمل السيارة الحديثة على عناصر تصميم مميزة مثل الشبك العدواني والصدامات الرياضية والرفرف الأوسع وأنابيب العادم الرباعية المستديرة.
وتتميز السيارة، عن فئة الكوبيه "CLE 53" بسقفها القماشي القابل للطي كهربائيًا، والمتوفر باللون الأسود أو الأحمر أو الرمادي، مع تعديلات على الهيكل لتناسب السقف الجديد.


قمرة قيادة مألوفة ونظام معلومات

ومن الداخل يحصل السائقون على قمرة قيادة مألوفة تسمل مجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام معلومات وترفيه مقاس 11.9 بوصة مع وظيفة.


ويستطيع السائق طي السقف القماشي في 20 ثانية أثناء القيادة بسرعات تصل إلى 60 كم س، مع وسائد هوائية إضافية للركاب، إضافة إلى معالجة للجلود لمنع ارتفاع حرارتها في الطقس الحار.

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