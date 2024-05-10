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بعد 60 عامًا من الإنتاج.. جنرال موتورز تقرر إيقاف سيارة شيفروليه ماليبو

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سيارة شيفرولية ماليبو
أ أ
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أعلنت جنرال موتورز عن إيقاف سيارة شيفروليه ماليبو، بعد 60 عامًا من الإنتاج.

إيقاف سيارة شيفروليه ماليبواضافة اعلان

وحسب "سعودي شفت" فإن هذا القرار يأتي بسبب التغيرات التي تشهدها صناعة السيارات، وستستمر خطوط الإنتاج بإخراج السيارة حتى 4 نوفمبر.


 تجهيز المصنع لإنتاج سيارات مستقبلية

وكشفت الشركة أنه سيتم إيقاف الإنتاج لإعادة تجهيز المصنع لإنتاج سيارات مستقبلية.
وبينت أن إيقاف ماليبو يأتي استجابة لتغير أذواق المستهلكين، حيث أصبحت سيارات الدفع الرباعي الآن الشريحة الأكثر شعبية.
وفي عام 1964 بدأت شيفروليه ماليبو مسيرتها كواحدة من أفضل عائلات شيفروليه، وأصبحت سيارة فريدة في عام 1978، حيث بدأ إنتاج الجيل الحالي والتاسع من السيارة.

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