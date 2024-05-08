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الأولى عالميًا.. انطلاق شاحنات هيونداي XCIENT الثقيلة بخلايا الهيدروجين

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شاحنات هيونداي
أ أ
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أطلقت هيونداي مشروع NorCAL Zero الذي يضم 30 شاحنة هيدروجينية من نوع XCIENT Fuel Cell من الفئة 8، ما يوفر أسطول شحن خالي من الانبعاثات في سان فرانسيسكو ووسط كاليفورنيا.اضافة اعلان

انطلاق شاحنات هيونداي XCIENT الثقيلة بخلايا الهيدروجين

وحسب "سعودي شفت"، فإن هذا المشروع يُعد هو الأكبر لشاحنات خلايا وقود الهيدروجين من الفئة 8 في الولايات المتحدة، وتحتوي كل شاحنة من شاحنات هيونداي XCIENT Fuel Cell 30 على 3 محاور ودفع رباعي (6×4).
وبشكل رسمي تم إطلاق المشروع في حدث خاص أقيم في محطة أوكلاند للتزود بالوقود، وحضره ممثلون محليون من السياسيين وميناء أوكلاند ومدينة أوكلاند والشركات المعنية.
ويعد المشروع بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 24,000 طن متري مقارنة بالشاحنات التي تعمل بالديزل.


وتعتقد هيونداي أن الهيدروجين يمكن أن يكون بمثابة حل للطاقة النظيفة للمركبات التجارية في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن شاحنات XCIENT هي أول شاحنات ثقيلة بخلايا الهيدروجين على مستوى إنتاج عالمي، وتعمل هيونداي على توفيرها في المملكة وسويسرا وألمانيا ونيوزيلندا وأستراليا وكوريا.

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