بشكل جديد.. طرح سيارة لكزس ES بنسخة كهربائية مع تحديث 2025

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أعلنت شركة "لكزس" العالمية، أنه يتم طرح سيارة لكزس ES في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مع توقع حصولها على محركات جديدة، هجينة وكهربائية بالكامل.





طرح سيارة لكزس ES بنسخة كهربائية مع تحديث 2025



وحسب "سعودي شفت"، فقد بدأت التكهنات حول سيارة لكزس ES الكهربائية بالكامل في ديسمبر 2021، عندما كشفت الشركة عن إعلان تشويقي شمل السيارة كجزء من تشكيلة لكزس المستقبلية.

أما لكزس ES الحالية فقد وصلت بالأصل في عام 2018، وحصلت على تحديثات في عام 2021.





ووفق المراقبين، فإن عام 2025 من المتوقع أن يكون وقتًا مثاليًا لإطلاق جيل جديد، ومع ذلك، يبدو أننا على موعد مع تحديثات شاملة بدلاً من جيل جديد.

فيما تخطط "لكزس" لتوفير فئة كهربائية من جميع سياراتها في عام 2030، وللتحول إلى السيارات الكهربائية فقط في 2035.