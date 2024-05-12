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جديدة بالكامل.. لوسيد تقدم سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم

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سيارة دفع رباعي كهربائية
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كشفت شركة لوسيد، بيتر رولينسون، أنها تخطط لتقديم سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم جديدة بالكامل بحلول أواخر عام 2026.اضافة اعلان

سيارة دفع رباعي كهربائية متوسطة الحجم

وحسب "سعودي شفت"، فإن السيارة ستكون بسعر منخفض نسبياً تبدأ بأقل من 50,000 دولار، أو ما يعادل 187,000 ريال، ما يشكل دخول الشركة لشريحة جديدة من الأسعار الأكثر انخفاضًا.


التخطيط لبيع 9 آلاف نسخة

وأوضحت الشركة أنها تستعد حاليًا لإطلاق جرافيتي، سيارة الدفع الرباعي الأولى من الشركة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، وتخطط لبيع 9,000 نسخة من السيارة، وستصل السيارة الثانية في غضون عامين.

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