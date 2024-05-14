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دفع رباعي و543 حصانًا.. بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الكوبية الحديثة

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وصول سيارة "M4 CS" ل
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كشف شركة بي إم دبليو، عن وصول سيارة "M4 CS" لتصبح الإضافة الأحدث لمجموعة الشركة، وتقع بين M4 القياسية و CSL محدودة الإنتاج.اضافة اعلان


بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الكوبية الحديثة

وحسب "سعودي شفت"، فإن السيارة الحديثة تهدف لتوفير تجربة القيادة “العاطفية”، وتسلط الضوء على تجربة بي إم دبليو الحقيقية.


وتتميز M4 CS بحزمة من الكربون فايبر تشمل السقف وغطاء المحرك ومقسم الهواء الأمامي وأغطية المرايا ومشتت الهواء الخلفي والجناح.

إطارات “خارقة” يمكن طلبها دون أي تكلفة

وتوفر السيارة، جنوط M خفيفة الوزن، وإطارات “خارقة” يمكن طلبها دون أي تكلفة إضافية.
ومن المقرر أن يتم طرح 2025 M4 CS للإنتاج في مصنع دينجولفنج التابع لبي إم دبليو في يوليو 2024، وسيتم فتح الحجوزات بنهاية شهر مايو، مع سعر أساسي يعادل 123,500 دولار.

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