منها الفرامل وارتفاع الحرارة.. 13 مشكلة عليك حلها فورًا في سيارتك (صور)

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تظهر العديد من مشكلات السيارة بعد مرور الوقت على شرائها، وعند التعامل المستمر معها، مما يجعلها غير آمنة لك ولأفراد أسرتك. اضافة اعلان

يمكنك إجراء بعض الإصلاحات بنفسك لتدارك مشكلة ما، والبعض الآخر قد يتطلب مساعدة ميكانيكي يمكنه إلقاء نظرة أفضل عليها.

النقطة المهمة هي أن تكون مستعدًا لمشاكل السي-ارة الأكثر شيوعًا ومعرفة كيفية التعامل معها.





1 مشكلة مصابيح السيارات







2 مشكلة أضواء التحذير



3 مشكلة الاقتصاد السيئ في استهلاك الوقود



4 الإطارات المسطحة







5 الصدأ



6 الفرامل سيئة







7 محاذاة سيئة



8 ارتفاع درجة الحرارة



9 انبعاثات ضعيفة







10 تصدع الزجاج الأمامي



11 مكابح السيارة



12 الوسائد الهوائية



13 بطارية فارغة







المشكلة التي قد تواجهها هي كسر المصابيح الخلفية أو الأمامية. يمثل الضوء التالف موقفًا خطيرًا لك وللآخرين على الطريق، وقد يؤدي أيضًا إلى معاقبتك بالمخالفة.عادةً ما يحتوي الضوء الخارجي على لمبة محترقة فقط، ولكن يمكن أن يؤدي الماء أيضًا إلى مشكلة إتلاف المصابيح. يمكنك أن ترى بسهولة عندما يكون المصباح الأمامي مطفأ، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن الضوء الخلفي الخاص بك.بين الحين والآخر، اطلب من شخص ما فحص الأضواء أثناء استخدام المكابح.ستجد أضواء التحذير الخاصة بك موجودة داخل سيارتك على لوحة القيادة. تتضمن الأضواء التي تراها محرك الفحص، والوسادة الهوائية، والخبز، والمزيد من الأضواء المصممة لمساعدتك في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.في بعض الأحيان، لا تعمل أضواء التحذير نفسها بشكل صحيح مما ينبئ عن مشكلة ما، لأن المستشعر الذي يطلق ضوء التحذير قد يكون به خطأ ما.ستحتاج إلى طلب المساعدة من أحد المتخصصين الذين يمكنهم إعادة ضبط أضواء التحذير الخاصة بك إذا كنت تشك في أنها لا تعمل بشكل صحيح.لا يمكن التقليل من أهمية محرك سيارتك، لأنه القلب النابض.مشكلة الاقتصاد السيئ في استهلاك الوقود مشكلة شائعة إذا لم تقم بمتابعة الصيانة الدورية للسيارة، مثل استبدال فلتر الهواء وتغيير الزيت.إن الاقتصاد السيئ في استهلاك الوقود سيجعلك تنفق المزيد من المال في محطة الوقود أيضًا.هناك عدة طرق، مثل القيادة على الحفر والمطبات، يمكن أن يسبب ثقب الإطار، وغالبًا لا يمكن التنبؤ بها.ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك معرفة كيفية تغيير الإطار المثقوب بنفسك عندما يحين الوقت.يجب عليك أيضًا التحقق من إطارات السيارات المعروضة للبيع إذا لم يكن لديك إطار احتياطي بالفعل.من الضروري أن يكون الإطار الاحتياطي في متناول اليد إذا حصلت على إطار مثقوب.يمكن أن يؤدي الصدأ إلى إتلاف أجزاء مهمة جدًا من سيارتك، مثل الفرامل والمحرك.الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى ظهور الصدأ هي عدم تنظيف سيارتك وعمرها بشكل صحيح؛ يمكنك العمل على منع الصدأ إلى حد ما من خلال غسيل السيارات بانتظام.إذا كان أحد أجزاء السيارة يعاني من صدأ شديد، فيجب عليك استبداله لأنه يشكل تهديدًا لسلامتك العامة.تعتبر الفرامل أحد أهم أجزاء سيارتك، ولكن لسوء الحظ، يمكن أن تتضرر من وقت لآخر، وتتراوح شدة الضرر.قد يعني الإصلاح ببساطة الحصول على وسادات فرامل جديدة، أو قد يعني التلف أنك بحاجة إلى استبدال خطوط الفرامل.إذا سمعت صرير الفرامل، أو شعرت بتأخر التوقف، فلا ينبغي عليك الانتظار حتى يتم فحص الفرامل.إذا كنت تقود سيارتك ولاحظت أنك تنحرف إلى جانب معين، فمن المحتمل أن يكون محاذاة سيارتك هو السبب.يحدث هذا عادةً عند القيادة فوق مطب أثناء التسارع.هناك طريقة سهلة للتحقق مما إذا كانت سيارتك تعاني من ضعف المحاذاة وهي ترك عجلة القيادة تتحرك للحظة أثناء القيادة لمعرفة ما إذا كانت ستبقى في المنتصف.إذا لم يحدث ذلك، فهذا يعني أنك بحاجة إلى إصلاحه.يمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة بشكل خطير على سيارتك، ويمكن أن تسبب ذلك مشكلات متعددة، مثل تسرب نظام التبريد ومشاكل الرادياتير.يمكن أن يكون المحرك الذي يسخن بشكل زائد أمرًا خطيرًا للغاية أثناء القيادة، وهذا شيء ستلاحظه على الفور.يمكن للميكانيكي فحص محرك سيارتك لمعرفة مصدر الحرارة الزائدة واستعادة درجة حرارة سيارتك.لتحسين البيئة تطلب العديد من الدول من السيارات إجراء اختبار الانبعاثات لتسجيل السيارة.هناك عدة طرق يمكن أن تؤدي إلى الفشل في الاختبار، وعلى الأرجح سيتعين عليك إجراء بعض الإصلاحات قبل أن تتمكن من اجتيازه.قد تختلف الإصلاحات، وعادةً ما يخبرك جهاز اختبار الانبعاثات بالإصلاحات التي تحتاج إلى إجرائها.تتمثل إحدى طرق تجنب فشل اختبار الانبعاثات في مطالبة شخص ما بفحص نظام العادم الخاص بك بانتظام بحثًا عن أي مشكلات.يمكن أن يكون الزجاج الأمامي المتشقق مصدر إزعاج كبير، وإصلاحه مكلف في حالة حدوثه. إحدى طرق حدوث ذلك هي عندما تقوم بتغيير المساحات وتضرب الزجاج الأمامي عن طريق الخطأ. يمكن أن تتسبب الظروف الجوية أيضًا في تشقق الزجاج الأمامي. في أغلب الأحيان، تحتاج إلى فني لإصلاح الضرر.لتظل مرتاحًا في سيارتك في أشهر الصيف والشتاء، من الضروري أن يكون لديك مكيف هواء وتدفئة مناسبة للعمل. يمكن أن تتوقف هذه الميزات عن العمل لعدة أسباب.يمكن أن يؤثر تسرب في خط سائل التبريد أو مشكلة في الضاغط على وحدة التيار المتردد. يمكن أن يؤدي انخفاض سائل التبريد وعناصر التحكم المعطلة ومشاكل السخان الأساسية وغير ذلك إلى إتلاف سخان سيارتك.من الخطير للغاية بالنسبة لك وللركاب عدم التعرض للحرارة في الشتاء، ويمكن أن يجعل سيارتك غير قابلة للقيادة.كان هناك وقت لم تكن فيه الأكياس الهوائية موجودة في السيارات. تعتبر الوسائد الهوائية إحدى ميزات الأمان الأساسية في سيارتك، وتريد التأكد من أنها تعمل دائمًا.إذا كانت أضواء التحذير تعمل بشكل صحيح، فمن المفترض أن يضيء ضوء الوسادة الهوائية للإشارة إلى عدم عمل هذه الميزة. لا تجازف، وقم بإصلاحه في أسرع وقت ممكن.ربما تكون مشكلة السيارة الأكثر شيوعًا هي نفاد البطارية. يحدث هذا عادةً إذا تركت المصابيح الأمامية مضاءة عندما لا تكون سيارتك قيد التشغيل.يمكن أن تتسبب الظروف الجوية الباردة أيضًا في نفاد البطارية. لإصلاح بطارية فارغة، تحتاج إلى كابلات توصيل وبطارية سيارة أخرى.إذا كانت بطارية سيارتك لا تزال فعالة، فيجب أن يتم تشغيلها مرة أخرى بعد إيقافها. إذا لم يتم تشغيله، فسوف تحتاج إلى استبداله.