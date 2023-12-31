5 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

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في بعض الأحيان يعاني قائدو المركبات من مشاكل تأثر أو تلف بطارية السيارة في الشتاء مع تدني درجات الحرارة وما يترتب عليها من مشاكل في تشغيل المحرك خاصة في الصباح الباكر. اضافة اعلان





نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء



ويؤكد الخبراء، أن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر بالسلب على بطارية السيارة وقد تتسبب في تلفها تماما الأمر الذي يستلزم استبدالها.وفي المقابل ينصح الخبراء بأهمية اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء وضمان عدم تلفها وتضررها كما يلي:1- تجنب ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل:يفضل تشغيل السيارة بين الحين والآخر وعدم تركها لأسابيع أو أشهر بدون تشغيل، خاصة أن ترك السيارة بدون تشغيل لفترات طويلة يتسبب في تفريغ شحنة البطارية وجفافها وبالتالي تلفها.2- شراء البطارية من الأماكن الموثوق بها:يُنصح دائما بشراء مستلزمات السيارة خاصة البطارية من الأماكن الموثوق بها، وتفادي شراء أي علامة تجارية مقلدة، خاصة أن البطارية من أهم أجزاء السيارة وفي حالة ضعفها لن يعمل المحرك بالكفاءة المطلوبة.3- وضع السيارة في مكان دافئ وجاف:يفضل في حالة انخفاض درجات الحرارة وضع السيارة في مرآب خاص، وتجنب تركها تحت المطر أو في حالة تساقط البرد، خاصة أن البرودة الشديدة تتسبب في جفاف وتأثر السوائل داخل البطارية4- فصل الأقطاب في حالة السفر:في حالة السفر لفترات طويلة يفضل فصل القطب السالب من البطارية بحذر، لتفادي تفريغ شحنة البطارية وتلفها.5- الحفاظ على حرارة البطارية :من خلال وضع أو لف البطارية في جراب خاص يباع لدى محلات ومستلزمات السيارات، ودوره الحفاظ على حرارة بطارية السيارة ومنع تأثرها بدرجات الحرارة المنخفضة.