الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

بطارية السيارة
بطارية السيارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في بعض الأحيان يعاني قائدو المركبات من مشاكل تأثر أو تلف بطارية السيارة في الشتاء مع تدني درجات الحرارة وما يترتب عليها من مشاكل في تشغيل المحرك خاصة في الصباح الباكر.اضافة اعلان

نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء


ويؤكد الخبراء، أن درجات الحرارة المنخفضة تؤثر بالسلب على بطارية السيارة وقد تتسبب في تلفها تماما الأمر الذي يستلزم استبدالها.
وفي المقابل ينصح الخبراء بأهمية اتباع بعض الإجراءات للحفاظ على بطارية السيارة في الشتاء وضمان عدم تلفها وتضررها كما يلي:

1- تجنب ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل:

يفضل تشغيل السيارة بين الحين والآخر وعدم تركها لأسابيع أو أشهر بدون تشغيل، خاصة أن ترك السيارة بدون تشغيل لفترات طويلة يتسبب في تفريغ شحنة البطارية وجفافها وبالتالي تلفها.

2- شراء البطارية من الأماكن الموثوق بها:
يُنصح دائما بشراء مستلزمات السيارة خاصة البطارية من الأماكن الموثوق بها، وتفادي شراء أي علامة تجارية مقلدة، خاصة أن البطارية من أهم أجزاء السيارة وفي حالة ضعفها لن يعمل المحرك بالكفاءة المطلوبة.

3- وضع السيارة في مكان دافئ وجاف:
يفضل في حالة انخفاض درجات الحرارة وضع السيارة في مرآب خاص، وتجنب تركها تحت المطر أو في حالة تساقط البرد، خاصة أن البرودة الشديدة تتسبب في جفاف وتأثر السوائل داخل البطارية 

4- فصل الأقطاب في حالة السفر:
في حالة السفر لفترات طويلة يفضل فصل القطب السالب من البطارية بحذر، لتفادي تفريغ شحنة البطارية وتلفها.

5- الحفاظ على حرارة البطارية :
من خلال وضع أو لف البطارية في جراب خاص يباع لدى محلات ومستلزمات السيارات، ودوره الحفاظ على حرارة بطارية السيارة ومنع تأثرها بدرجات الحرارة المنخفضة.


اقرأ أيضا

"مرسيدس" تبتكر طريقة لتعريف السائقين بالقيادة الذاتية

10 سيارات سيتوقف إنتاجها في 2024

لقائدي المركبات.. نصائح لتقليل استهلاك الوقود

التجارة تغرم وكالة سيارات في خميس مشيط 50 ألف ريال.. لهذا السبب

تعرف على أعطال سيارتك من لون العادم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النعاس عند قيادة السيارات 11:34 م السبت، 02 ديسمبر 2023

نصائح مهمة لتفادي تعطل محرك السيارة في الشتاء

اقرأ أيضا

تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس .. أيقونة الصحراء
12:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

غسل السيارة في الشتاء
4:46 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

كيف تغسل سيارتك في الشتاء؟.. الطرق والمحاذير

شمعات الاحتراق
10:26 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

5 أعراض لتلف شمعات الاشتعال في سيارتك

هونداي توكسون
9:27 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

هيونداي تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها توكسون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في قاتلي زوجاتهما وإمكانية القبض على عاملة هاربة

بطارية السيارة
10:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

5 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

وزارة المالية - الاصول العقارية
9:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ورابط الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1445

منصة-بلدي
8:00 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط الاستعلام عن الشهادة الصحية عبر منصة "بلدي"

جواز السفر الجديد
7:09 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. إمكانية القبض على عاملة هاربة بعد تحديد مكانها

الاحوال المدنية
6:53 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

الأحوال المدنية توضح المستندات المطلوبة لتعديل المهنة